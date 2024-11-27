المعارضة السورية المسلحة تسيطر على مناطق غرب حلب

أعلنت المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا اليوم الأربعاء أنها سيطرت على مواقع عسكرية وعدة بلدات وقرى في ريف حلب الغربي بعد معارك مع قوات النظام السوري.

وقالت "إدارة العمليات العسكرية لمعركة ردع العدوان" -في بيان- إن قوات المعارضة المسلحة سيطرت على الفوج 46، أكبر المواقع العسكرية لقوات النظام غرب حلب.

وأضاف أن قواتها سيطرت على 17 قرية وبلدة غربي حلب، ومن بينها قبتان الجبل وعينجارة وأورم الصغرى والشيخ عقيل وكفربسين.

#شام|| عاجل|| خريطة محدثة توضيح مناطق السيطرة الجديدة لعملية #ردع_العدوان التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء بريف حلب الغربي.#شبكة_شام pic.twitter.com/PUtlRsuSgx — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) November 27, 2024

وتابعت إدارة العمليات العسكرية أن قواتها استولت على آليات وذخائر وأسلحة ثقيلة وقتلت أكثر من 40 عنصرا للنظام والمجموعات العسكرية الموالية له.

وشارك في الهجوم على قوات النظام السوري مقاتلون من هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة أخرى.

من جهته، قال الجزيرة نت إن فصائل المعارضة أسرت 6 من عناصر النظام واستولت على 5 دبابات ومدرعة ومستودع صواريخ.

وفي السياق، قال ناشطون إن قوات المعارضة باتت بعد هذا التقدم على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من مدينة حلب.

وأفادت مواقع إخبارية موالية للمعارضة بأن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري شنت غارات على مناطق خاصعة لسيطرة الفصائل المسلحة بريفي حلب وإدلب، كما تعرضت هذه المناطق لقصف بصواريخ أرض أرض، وفقا للمصادر ضاتها.

الدبابات اللي كانت تقصفنا رجعت لأهلها .. اللحظات الأولى لتحرير قبتان الجبل أولى المناطق المحررة اليوم في عملية ردع العدوان .. pic.twitter.com/ZG6VA27WGM — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) November 27, 2024

وكانت المعارضة المسلحة أعلنت في وقت سابق اليوم بدء ما سمتها "معركة ردع العدوان"، وقال حسن عبد الغني الناطق باسم غرفة عمليات الفتح المبين -التي تشمل هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير وفصائل أخرى- إن الهدف من العملية توجيه "ضربة استباقية" للحشود العسكرية لقوات النظام والمليشيات الموالية لها، والتي تهدد "المناطق المحررة"، بحسب تعبيره.

وقال ناشطون إن الفصائل رصدت تحركات كبيرة لقوات النظام السوري خلال اليومين الماضيين على محاور ريف حلب الغربي، استدعى رفع الجاهزية، بالتوازي مع تصعيد النظام قصفه المدفعي والصاروخي على بلدات ومدن الأتارب ودارة عزة وبلدات ريف حلب الغربي بشكل عام".

وقتل 3 أطفال واصيب آخرون أمس في قصف لقوات النظام استهدف مقعهدا للعلوم الشرعية في مدينة أريحا بريف إدلب، بحسب مصادر المعارضة السورية المسلحة.

وتأتي الاشتباكات في ريف حلب بعد أشهر من الهدوء كانت تتخلله عمليات قصف متفرقة من جانب قوات النظام السوري لمناطق خاصة لسيطرة المعارضة.