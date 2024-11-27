إيران: نحتفظ بحق الرد وتهديد نتنياهو كلام عبثي

جددت إيران الأربعاء احتفاظها بحق الرد على الهجمات التي شنتها عليها إسرائيل 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي الوقت ذاته رحبت بوقف إطلاق النار في لبنان.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التركيز على التهديد الإيراني "كلام عبثي ويجدر به ألا يطلق التهديدات".

وأضاف "عملية الوعد الصادق الثالثة هي قرارنا وتوقيتها جزء منها وستنفذ في الوقت الذي نحدده".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء في لشبونة إن طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل الشهر الماضي.

لكنه أشار إلى أن طهران تدرس أيضا تطورات أخرى في المنطقة مثل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأبلغ الصحفيين أن بلاده ترحب باتفاق أمس الثلاثاء وتأمل في أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكانت إسرائيل ضربت أهدافا في إيران في 26 أكتوبر/تشرين الأول، ردا على هجوم صاروخي شنته إيران عليها في الأول من الشهر ذاته.

ويأتي الموقف الإيراني الجديد بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وانطلاق حراك دولي وإقليمي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم الأربعاء مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي القاهرة، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الأربعاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "وبحثا الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة".