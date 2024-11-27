تقارير إعلامية تكشف خسائر إسرائيل على الجبهة اللبنانية

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الحرب مع حزب الله أسفرت عن مقتل 124 إسرائيليا، بينهم 79 جنديا، منذ تصعيد الحرب في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت 22 ألفا و715 مرة في إسرائيل نتيجة هجمات حزب الله، منها 16 ألفا و198 إنذارا بسبب القصف الصاروخي، و6517 إنذارا بسبب الطائرات المسيرة.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بيانات من ضريبة الأملاك تشير إلى أن أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف مركبة تعرضت للتدمير الكامل في شمال إسرائيل بفعل نيران حزب الله. ودفعت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 140 مليون شيكل (38.4 مليون دولار) تعويضات للأضرار، وسط توقعات بزيادة الرقم بسبب الإخلاءات المستمرة والإصابات غير المبلغ عنها.

وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أن بلادهم لم تنتصر على حزب الله، بينما أعرب 66% منهم عن تأييدهم لإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أجل الوصول إلى صفقة تبادل أسرى.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء، منهيا بذلك أكثر من عام ونصف العام من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.