ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن تزويد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية قد يمثل في نظر روسيا هجوما يوفر الأساس لرد نووي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن مسؤولين غربيين لم تكشف هوياتهم أشاروا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يمد أوكرانيا بأسلحة نووية على الرغم من الخوف من أن يكون لمثل هذه الخطوة عواقب وخيمة.

وقال ميدفيديف، الذي شغل منصب رئيس روسيا بين عامي 2008 و2012، على منصة تليغرام اليوم الثلاثاء "يعكف سياسيون وصحفيون أميركيون على مناقشة عواقب نقل أسلحة نووية إلى كييف".

وأضاف أن مجرد التهديد بنقل مثل هذه الأسلحة النووية قد يعتبر استعدادا لحرب نووية ضد روسيا. ومضى يقول "النقل الفعلي لمثل هذه الأسلحة يعادل في الأمر الواقع شن هجوم على بلادنا" بموجب العقيدة النووية الروسية المعدلة حديثا.

من جانب آخر، ذكرت شبكة "آر بي سي" الإعلامية الروسية نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن اللفتنانت جنرال ألكسندر سانشيك تم تعيينه قائدا مؤقتا لوحدة عسكرية روسية تسمى "وحدة الجنوب".

ويأتي ذلك بعد إقالة القائد السابق للوحدة، وهي واحدة من الوحدات العسكرية الكبيرة المشاركة في الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي ظل التطورات المتلاحقة بأوكرانيا، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين إن بلاده تعارض تجميد الصراع في أوكرانيا لأن موسكو بحاجة إلى "سلام راسخ وطويل الأمد" يعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

وأضاف أن روسيا في موقع قوة في ميدان المعركة، وهي منفتحة على إجراء محادثات.

وبدأت روسيا حربا على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، ومذ ذاك سيطرت روسيا على المزيد من الأراضي شرقي وجنوبي أوكرانيا، وخلفت الحرب مئات آلاف القتلى من الجانبين.