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عاجل | كتائب القسام: أوقعنا مجموعة من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح بتفجير مبنى مفخخ شرق معسكر جباليا شمالي القطاع

26/11/2024-|آخر تحديث: 26/11/202412:33 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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