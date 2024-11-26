إصابات وأضرار مباشرة في نهاريا جراء سقوط صواريخ لحزب الله

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخصين أحدهما جروحه خطيرة في حصيلة أولية لسقوط صواريخ في نهاريا أطلقها حزب الله من لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أضرارا مباشرة وقعت في نهاريا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.

بدوره ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأنه اعترض بعضها.

وأظهرت مقاطع فيديو محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض صواريخ فوق نهاريا، بالتزامن مع سماع صفارات الإنذار في نهاريا وعدد من المدن والبلدات في شمال إسرائيل والجليل.