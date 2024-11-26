مقاتلة أميركية فوق مضيق تايوان والصين ترسل قوات لمتابعتها

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها نشرت قوات جوية وبحرية لمراقبة طائرة عسكرية أميركية تحلّق فوق مضيق تايوان، منددة بما وصفته بمحاولة الولايات المتحدة "تضليل" المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق اليوم، عبرت طائرة من طراز "بوينغ بي 8- إيه" تابعة للبحرية الأميركية المجال الجوي الدولي فوق مضيق تايوان، على ما أفاد الأسطول السابع الأميركي في بيان.

وأضاف أن مرور الطائرة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.

وانتقد الجيش الصيني تحليق الطائرة ووصف الخطوة بأنها مجرد "صخب إعلامي"، مشيرا إلى أنه راقب وتعامل "بفعالية" مع عبور الطائرة الأميركية فوق مضيق تايوان.

وبيّن الكولونيل والمتحدث باسم ميدان العمليات الشرقي للقوات الجوية الصينية أن "التصريحات الأميركية تشوّه المبادئ القانونية وتربك الرأي العام، وتضلل التصور الدولي".

وعززت واشنطن تحالفاتها في المنطقة، ما أثار غضب بكين وجعلها تنشر بانتظام سفنا وطائرات عسكرية في مضيق تايوان.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، كان الجيش الصيني رصد النموذج نفسه من الطائرات فوق المضيق، ووعد "بالدفاع بحزم عن السيادة الوطنية".

والولايات المتحدة هي الداعم الأمني الرئيسي لتايوان، رغم أنها لا تعترف بالجزيرة دبلوماسيا.

وتعبر واشنطن وحلفاؤها بانتظام المضيق الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا، بالطائرة أو القوارب، لتعزيز المكانة الدولية لهذا الامتداد من البحر، ما يثير غضب بكين التي تطالب بالسيادة على تايوان والمياه المحيطة بها.

وحض الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة، السبت، على عدم تجاوز "الخط الأحمر" في دعمها لتايوان، وذلك قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وجاء هذا التحذير خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في ليما، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.