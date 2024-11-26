شهيدان في جباليا ومدفعية الاحتلال تقصف حي الزيتون وسط غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء جراء غارة إسرائيلية وقصف مدفعي استهدفا جباليا ومدينة غزة في شمال ووسط قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلام فلسطينية إن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة شحادة قرب مدرسة النزلة في جباليا النزلة شمالي القطاع، مما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح.

في غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فلسطينيين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابات.

وكانت مصادر طبية قالت للجزيرة إن 25 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر أمس الاثنين.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة الجدبة في منطقة الزرقا شمالي مدينة غزة مساء الاثنين.

ووصف أطباء في المستشفى الأهلي المعمداني حالة بعض المصابين بالحرجة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

حصيلة جديدة

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء أمس إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد عائلات في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية أسفرتا عن 24 شهيدا ونحو 70 جريحا.

وأضافت الوزارة في بيان أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض منازلهم أو في الطرقات مع عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وأشار البيان إلى أن عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 44 ألفا و235 شهيدا، و104 آلاف و638 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ53 عمليتها العسكرية وحصارها للمناطق الشمالية في القطاع، وتفصل بينها وبين مدينة غزة.

ويتعرض المحاصرون في هذه المناطق لقصف جوي وآخر مدفعي بالتزامن مع عمليات نسف تتركز بمخيم جباليا وبيت لاهيا ومنطقة الصفطاوي. ويواصل الأهالي إطلاق مناشدات لإنقاذهم في ظل تفشي المجاعة، حيث يتعمد الاحتلال قطع الإمدادات الغذائية والدوائية عنهم منذ بدء عمليته.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت آلاف القتلى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​