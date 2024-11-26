سرايا القدس تبث مشاهد "استهداف نقطي" أدى لمقتل أحد جنود الاحتلال

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الثلاثاء مشاهد من عملية "استهداف نقطي" بقذائف الهاون، استهدفت خلالها تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال بمحيط نادي خدمات جباليا شمالي قطاع غزة، والتي أدت لمقتل أحد الجنود.

والاستهداف النقطي يعني تنفيذ عملية قصف أو هجوم تركز على استهداف موقع أو مجموعة محددة باستخدام أسلحة موجهة بدقة مثل قذائف الهاون أو الصواريخ الموجهة للوصول إلى الهدف المحدد بأكبر فعالية وأقل تشتيت.

وتضمنت المشاهد عملية رصد القوة المتوغلة في محيط نادي خدمات جباليا قبل تنفيذ الاستهداف.

وأظهر المقطع أحد مقاتلي سرايا القدس وهو يقول "اليوم الخميس الموافق 12/11/2024 سنقوم بقصف حشود العدو بقذائف الهاون عيار 60 المتمركزين في محيط نادي خدمات جباليا.. اللهم صائبة وليس خائبة".

تلا ذلك، مشاهد إطلاق قذائف الهاون، ثم مشاهد لدخول قوات النجدة لإجلاء القوة المستهدفة.

ووفق المقطع، فإن العملية نتج عنها حسب إعلان الاحتلال قتيل هو الرقيب أول في كتيبة تسبار بلواء غفعاتي رون أفشتاين (19 عاما) إضافة إلى عدة إصابات أخرى إحداها خطرة.

ودأبت فصائل المقاومة منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بث مشاهد تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.