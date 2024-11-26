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رويترز: تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام كوغان للإمارات

Zvi Kogan, an Israeli rabbi
كوغان كان مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي (مواقع التواصل)
26/11/2024

قال مصدر أمني تركي اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز إن 3 مشتبه بهم متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان في الإمارات ألقي القبض عليهم بإسطنبول في عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات والشرطة التركية هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن المشتبه بهم، وجميعهم من أوزبكستان، تم تسليمهم إلى الإمارات بناء على طلب من الحكومة الإماراتية.

وتقدمت الخارجية الإماراتية -في منشور على حسابها بمنصة إكس- بالشكر للسلطات التركية "على تعاونها في القبض على الجناة".

تحقيقات أولية

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد كشفت أمس الاثنين أن المشتبه بهم الثلاثة بقتل الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي زفي كوغان هم من أوزبكستان.

وقالت إن "الجناة الثلاثة يحملون الجنسية الأوزبكية وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاما) ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاما) عزيزبيك كاملوفيتش (33 عاما)".

وأضافت أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأحد عن تمكنها "في وقت قياسي من القبض على الجناة".

يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت في وقت سابق الأحد العثور على جثة الحاخام زفي كوغان (28 عاما) المفقود منذ الخميس الماضي في الإمارات.

ويعتبر كوغان أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات، ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

كما كان يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

المصدر : رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي

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