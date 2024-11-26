رويترز: تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام كوغان للإمارات

قال مصدر أمني تركي اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز إن 3 مشتبه بهم متهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان في الإمارات ألقي القبض عليهم بإسطنبول في عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات والشرطة التركية هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن المشتبه بهم، وجميعهم من أوزبكستان، تم تسليمهم إلى الإمارات بناء على طلب من الحكومة الإماراتية.

وتقدمت الخارجية الإماراتية -في منشور على حسابها بمنصة إكس- بالشكر للسلطات التركية "على تعاونها في القبض على الجناة".

الإمارات تعزي عائلة المواطن المولدوفي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناةhttps://t.co/vIs4SD3iKK pic.twitter.com/5brqaVEhGc — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) November 26, 2024

تحقيقات أولية

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد كشفت أمس الاثنين أن المشتبه بهم الثلاثة بقتل الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي زفي كوغان هم من أوزبكستان.

وقالت إن "الجناة الثلاثة يحملون الجنسية الأوزبكية وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاما) ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاما) عزيزبيك كاملوفيتش (33 عاما)".

وأضافت أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأحد عن تمكنها "في وقت قياسي من القبض على الجناة".

يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت في وقت سابق الأحد العثور على جثة الحاخام زفي كوغان (28 عاما) المفقود منذ الخميس الماضي في الإمارات.

ويعتبر كوغان أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات، ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

كما كان يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.