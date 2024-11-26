روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء طرد دبلوماسي بريطاني متهم بالتجسس وبتقديم معلومات شخصية "كاذبة" إلى السلطات لدى وصوله إلى البلاد، مشيرة إلى أنها ستستدعي السفير البريطاني للتشاور.

وقال جهاز الاستخبارات الروسي إنه رصد "مؤشرات تجسس ونشاطات تخريبية قام بها هذا الدبلوماسي"، بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه تم استدعاء السفير البريطاني نايجل كايسي إلى الوزارة للتشاور.

ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، فقد حل الدبلوماسي البريطاني محل أحد الدبلوماسيين الستة الذين طُردوا في أغسطس/آب الماضي أيضا بتهمة التجسس.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الخارجية البريطانية، كما لم ترد السفارة البريطانية في موسكو على طلب للتعليق.

يشار إلى أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ ما بعد الحرب الباردة وتحديدا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، وانخرطت بريطانيا في فرض موجات متتالية من العقوبات ضد موسكو، كما قدمت أسلحة ودعما دبلوماسيا لكييف.