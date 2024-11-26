حريق ضخم في موقع لتجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الثلاثاء في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية أثناء اختبار صاروخ "إبسيلون إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لمشاهد بثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه".

وأظهرت المشاهد التلفزيونية كرات نار وأعمدة دخان ترتفع من مركز تانيغاشيما الفضائي.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية فإنّ الحريق اندلع أثناء اختبار اشتعال جرى بحضور وسائل إعلام كان مندوبوها واقفين على بُعد نحو 600 متر من موقع التجربة.

وعقب نصف دقيقة تقريبا من بدء اختبار الاشتعال سُمع دويّ انفجار قوي، وتطاير ما يبدو أنه جسم محترق باتجاه البحر، بحسب ما ذكرت "إن إتش كيه".

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أنه لم تقع أي إصابات، في حين تجري الوكالة تحقيقا في الحادث.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار هو الحادث الثاني لمحرك "إبسيلون إس" بعد انفجار مشابه العام الماضي خلال اختبار أيضا.

وأوضحت أن انفجار العام الماضي نتج عن انصهار قطعة معدنية ألحقت ضررا بأحد أجزاء المحرك.

وتسعى اليابان من خلال تطوير صاروخ "إبسيلون إس" إلى تعزيز مكانتها في السوق المتنامية لإطلاق الأقمار الاصطناعية، وسط صعود شركات أميركية مثل "سبيس إكس" لمالكها إيلون ماسك، والشركة المصنعة للصواريخ الصغيرة "روكيت لاب".