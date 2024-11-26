تضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة جراء الأمطار

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 10 آلاف خيمة، تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، تطايرت وغرقت نتيجة المنخفض الجوي المصحوب بأمطار ورياح شديدة.

كما أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن 10 آلاف خيمة أصابتها الأمطار بأضرار شديدة في القطاع، وأوضح أن غالبية خيام النازحين تالفة.

من جهته، قال مدير البرامج الصحية، مدير مستشفى القدس التابع للجمعية بشار مراد، إن النازحين اضطروا لنقل خيامهم إلى مناطق بعيدة عن الشاطئ في ظروف صعبة وقاسية للغاية.

وأضاف "المواطنون يعانون من أمراض صدرية مختلفة، خاصة الكبار في السن والأطفال نتيجة عدم توفر الملابس الشتوية ووسائل التدفئة والأغطية في ظل تدني درجات الحرارة بشكل كبير".

وأشار مراد إلى أن استمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع وارتفاع أسعار السلع الشحيحة المتوفرة في السوق المحلي أديا إلى انتشار المجاعة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أعلن أمس الاثنين أن نحو 10 آلاف خيمة تؤوي نازحين تعرضت للتلف، وجرفتها أمواج البحر خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي.

وأطلق المكتب الحكومي لغزة نداء استغاثة إنسانيا عاجلا للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم ولكل المنظمات الدولية والأممية، لإنقاذ مئات آلاف النازحين بقطاع غزة قبل فوات الأوان.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي منع إدخال 250 ألف خيمة وكرفان (منازل متنقلة) إلى القطاع في ظل واقع إنساني خطير.

وبيّن أن نحو 81% من خيام النازحين أصبحت غير صالحة للاستخدام، وذلك وفقا لتقييم ميداني حكومي، وفق البيان.