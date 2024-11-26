بلينكن: نريد أن يعيش سكان غزة من دون حماس

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يجب وضع خطة لما بعد الحرب، كي يعيش سكان قطاع غزة بدون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على حد تعبيره.

وتحدث الوزير الأميركي أن بلاده تعمل منذ أسابيع وأشهر على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا أنه من خلال تهدئة التوترات في المنطقة يمكن إنهاء الصراع في غزة.

وقال بلينكن إن "حماس عوّلت على فتح جبهات عدة لمساندتها، لكن وقف إطلاق النار في لبنان سيحرمها من هذا الدعم".

وشدد بلينكن على أن وزارته ملتزمة بالعمل مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المقبلة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وقضايا أخرى.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.