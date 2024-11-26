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المعارضة في جنوب أفريقيا تسعى لإحياء إجراءات عزل الرئيس

Members of the Economic Freedom Fighters (EFF) protest in the streets as they make their way to the Constitutional Court, where the political party is challenging the National Assembly’s rejection of a report that could have led to impeachment proceedings against President Cyril Ramaphosa due to the Phala Phala scandal at his private game farm in Johannesburg, South Africa, November 26, 2024. REUTERS
أعضاء بحزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" في طريقهم للمحكمة الدستورية لطلب إحياء إجراءات عزل الرئيس (رويترز)
26/11/2024

رفع حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" في جنوب أفريقيا قضية إلى المحكمة العليا في البلاد اليوم الثلاثاء في محاولة لإحياء إجراءات عزل الرئيس سيريل رامافوزا بشأن الفضيحة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية اسم فضحية المزرعة.

وتركزت الفضيحة على سرقة مزعومة لملايين الدولارات مخبأة في أثاث بمزرعة ألعاب فالا فالا التابعة لرامافوزا، والتي كشف عنها مسؤول مخابرات سابق للشرطة.

ووجد تقرير لجنة مستقلة أدلة على أن رامافوزا ربما ارتكب سوء سلوك بشأن الحادث.

Members of the Economic Freedom Fighters (EFF) protest in the streets as they make their way to the Constitutional Court, where the political party is challenging the National Assembly’s rejection of a report that could have led to impeachment proceedings against President Cyril Ramaphosa due to the Phala Phala scandal at his private game farm in Johannesburg, South Africa, November 26, 2024. REUTERS
متظاهرون من حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" يطلبون اعتقال الرئيس رامافوزا (رويترز)

لكن في أواخر عام 2022، صوت المشرعون من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه رامافوزا، والذي كان يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية في ذلك الوقت، لصالح رفض التقرير ومنعوا تشكيل لجنة عزل للتحقيق في هذه المزاعم. ويقول حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" إن الجمعية الوطنية تصرفت بشكل غير قانوني من خلال عدم مساءلة الرئيس.

ويقول رامافوزا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي إن التقرير لم يقدم أدلة كافية لدعم النتائج التي توصل إليها واعتمد على الإشاعات، بحسب ملخص القضية الذي نشرته المحكمة الدستورية في جوهانسبرغ. وبدأت الجلسة الأولى صباح اليوم الثلاثاء.

وظهرت القضية إلى العلن عندما أدلى رئيس المخابرات السابق في جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، بمعلومات لأحد مراكز الشرطة في يونيو/حزيران 2022 متهما الرئيس رامافوزا بغسل الأموال والفساد والتستر على سرقة كبيرة للأموال.

وقال فريزر للشرطة إن اللصوص داهموا مزرعة ألعاب رامافوزا في فبراير/شباط 2020، وعثروا على ما لا يقل عن 4 ملايين دولار من النقد الأجنبي مخبأة في الأثاث، وسرقوها.

South African President Cyril Ramaphosa attends the extended format meeting of the BRICS summit in Kazan, Russia on October 23, 2024. ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمة البريكس في كازان الروسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)

ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات، وبرأته هيئة مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا في يونيو/حزيران 2023 من تضارب محتمل في المصالح يتعلق بتلك الأموال.

وخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية في انتخابات مايو/أيار هذا العام، لكنه يواصل الحكم كجزء من ائتلاف واسع مع أحزاب أخرى.

المصدر : رويترز

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