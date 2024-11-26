اشتباكات في الفاشر وسنار تستقبل العائدين السودانيين

شهدت مدينة الفاشر غربي السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفي حين بدأ مواطنون رحلة العودة إلى ديارهم في ولاية سنار بجنوب شرق البلاد بعد استعادة الجيش السيطرة عليها، صوت مجلس النواب الأميركي على قرارا يعتبر أفعال قوات الدعم أعمال إبادة جماعية.

وقال مصدر محلي مطلع للجزيرة من مدينة الفاشر إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقعت صباح اليوم الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرقي المدينة.

وذكر المصدر أن طيران الجيش السوداني قصف في الساعات الأولى من صباح اليوم مواقع قوات الدعم السريع شمالي وشرقي وجنوبي مدينة الفاشر.

من جانب آخر، أكدت مصادر سودانية للجزيرة نت أن مواطني العديد من القرى في ولاية سنار بدؤوا العودة لديارهم بعد استعادة الجيش السيطرة عليها.

وأظهرت مقاطع مصورة احتفالات المواطنين بالعودة لديارهم التي هجّروا منها في مناطق كركوك والدندر والسوكي، في حين شرع الجيش في توفير الخدمات الإنسانية لهذه المناطق التي كانت تعاني من انقطاع المياه والكهرباء بعد عمليات النهب التي طالتها من قوات الدعم السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وكان الجيش السوداني تسانده قوات من المستنفرين (مدنيوين أشرف الجيش على تدريبهم وتسليحهم) قد استعاد مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار بعدما كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في العتاد والمقاتلين.

لكن قوات الدعم السريع قالت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنها انسحبت من سنجة كتكتيك عسكري.

قرار أميركي

وفي واشنطن، صوّت مجلس النواب الأميركي قبل أيام على قرار يعتبر أفعال قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في دارفور أعمال إبادة جماعية. ويستشهد القرار بالعديد من التقارير والبيانات التي توثق فظائع واسعة النطاق ضد المجتمعات العرقية غير العربية، وخاصة شعب المساليت، منذ تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أبريل/نيسان 2023.

وذكر القرار أن تلك الفظائع تنطبق عليها معايير متعددة بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل الجماعي، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وإلحاق الضرر عمدا في ظروف الحياة لإحداث الدمار المادي.

البرهان يتوجه لإريتريا

سياسيا، توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى العاصمة الإريترية أسمرا، فى زيارة رسمية وذلك بحسب إعلام مجلس السيادة.

وذكر المجلس أن البرهان سيعقد خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.