إنفوغراف- مجزرة دبابات بشمال غزة.. القسام تستهدف 110 آليات إسرائيلية في 52 يوما

نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجزرة بحق الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، بعد أن نجح مقاتلوها في استهداف 110 آليات إسرائيلية خلال 52 يوما من القتال.

تخوض المقاومة الفلسطينية معركة ضارية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورغم الحصار الإسرائيلي الخانق والقصف العنيف الذي لا يتوقف ليلا ونهارا، وانتشار أسراب من الطائرات المسيرة في سماء المنطقة تطلق النار على كل من يتحرك، فإن المقاومة نجحت في تنفيذ عشرات الهجمات على قوات الاحتلال.

ورصد موقع الجزيرة نت استنادا إلى البلاغات العسكرية، التي نشرتها كتائب القسام منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، استهداف القسام 54 دبابة ميركافا و27 ناقلة جند و26 جرافة عسكرية (دي 9) و3 جيبات همر.

ووفقا لبيانات القسام، فقد نفذ مقاتلو القسام 40 هجوما على الآليات الإسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، و39 هجوما بالعبوات الناسفة، و13 هجوما بقذائف التاندوم.

ولاحق مقاتلو القسام الدبابات والآليات الإسرائيلية في مناطق مدينة ومخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومنطقة التوام وتل الزعتر والفالوجا، ومفترق الصفطاوي، ومنطقة الحاووز التركي، وحي القصاصيب، والمقبرة الشرقية لمدينة غزة، ومنطقة الخزندار، والعطاطرة، وحي الشيخ رضوان.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.