35 شهيدا بالقطاع والقسام توقع قتلى وجرحى للاحتلال شرق رفح

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل وجرح أفراد من قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 10 جنود بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما سقط 35 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

وفي المحور نفسه، أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل، بقذيفة مضادة للأفراد. كما أعلنت القسام أيضا استهداف آلية عسكرية وجرافة من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105″، ما أدى إلى اشتعال النيران في الجرافة وذلك شمال "برج عوض" بمدينة رفح.

وفي وسط القطاع، أعلنت القسام قصفها بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، موقع قيادةٍ وسيطرة للجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" بصواريخ 107.

شمالا، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت بالهاون الثقيل مقر قيادةٍ وسيطرة لقوات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، مرابض المدفعية في موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي بصواريخ 107.

📹 كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: مشاهد من قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس تموضعات لجنود العدو الصهيوني وموقع "أبو عريبان" في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل ردًا على جرائم الاحتلال ودفاعًا عن شعبينا الفلسطيني واللبناني pic.twitter.com/nVPTgP5268 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 24, 2024

وفي تطور آخر، أكدت وسائل إعلام فلسطينية سماع إطلاق نار كثيف يتخلله دوي انفجارات عنيفة في محيط تمركز آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم جباليا شمال القطاع.

استمرار المجازر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر بحق عائلات في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 35 شخصا وإصابة 94، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 44 ألفا و211 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 104 آلاف و567 مصابا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في وسط القطاع، شيّع فلسطينيون جثامين 6 شهداء، بينهم طفلان، من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وكان 4 فلسطينيين قد استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مخيم المغازي.

📸 وقفة للطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان شمال غزة للتنديد باستهداف الاحتلال المتكرر للمشفى والكوادر الطبية ولمطالبة المجتمع الدولي بدعم المنظومة الصحية#انقذوا_ما_تبقى_من_شمال_غزة pic.twitter.com/cxrsIze0Z2 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 24, 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي يضع مستشفى كمال عدوان وطواقمه الطبية هدفا للتدمير والقتل، مؤكدا أن تلك الأفعال تعد جرائم حرب ووحشية مركبة.

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن الهجمات على مستشفى كمال عدوان تصاعدت خلال الأسبوعين الماضيين، مع تعرض المستشفى للقصف المتواصل بالقذائف والقنابل من الطائرات وإطلاق النار المباشر على غرف المرضى.

وأشار المكتب إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية في غزة من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة حيث استشهد أكثر من 1000 طبيب وممرض.