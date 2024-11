كييف وموسكو تتبادلان الهجمات والقوات الأوكرانية تتراجع في كورسك

تبادلت كييف وموسكو هجمات جديدة واسعة بالمسيّرات والصواريخ، في حين أقرت أوكرانيا بخسارة نحو نصف الأراضي التي سيطرت عليها قبل أشهر في مقاطعة كورسك غربي روسيا.

فقد قال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة في البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في كييف وضواحيها بعد الهجوم الجديد بالمسيّرات الانقضاضية.

وكانت مصادر أوكرانية قالت إن 40 مسيرة روسية هاجمت كييف ومناطق أخرى شرق البلاد ووسطها في وقت متأخر من مساء السبت.

وبعد الهجوم الجوي الروسي الجديد، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء أمس الأحد شركاء أوكرانيا الغربيين بتوفير نظام دفاع جوي قادر على حماية أوكرانيا.

في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف أن الدفاعات الجوية أسقطت 7 صواريخ و7 مسيّرات أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه المقاطعة الليلة الماضية.

وكان سميرنوف أعلن قبل ذلك إسقاط صاروخين و27 مسيّرة أوكرانية مساء السبت.

من جهته، قال المحلل العسكري الموالي لروسيا رومان أليوخين عبر تطبيق تليغرام إن كورسك تعرضت الليلة الماضية لهجوم واسع بصواريخ أجنبية.

وبعد حصولها على ضوء أخضر من واشنطن ولندن، استخدمت كييف في الأيام القليلة الماضية صواريخ بعيدة المدى لضرب مواقع في العمق الروسي.

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر في هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خسرت 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك بعد أن توغلت فيها مطلع أغسطس/آب الماضي.

وقال المصدر الأوكراني للوكالة إن قوات بلاده سيطرت في المجمل على 1376 كيلومترا مربعا في كورسك ولكن المساحة تقلصت بسبب تصاعد الهجمات الروسية المضادة.

JUST IN: 🇷🇺🇬🇧 Russian forces capture a British mercenary in Russia's Kursk region. pic.twitter.com/aWZDMqQABu

— BRICS Update (@BRICSNWS) November 24, 2024