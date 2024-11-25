مشاهد للجيش الإسرائيلي تظهر ضراوة القتال مع المقاومة بجباليا

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مشاهد تظهر إصابة أحد جنوده في الاشتباكات الضارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت الصور جنديا إسرائيليا مصابا كان متحصنا داخل إحدى الآليات العسكرية، ومحاولات حثيثة لسحبه إلى الخارج وهو ينزف دما.

ووسط حالة من القلق والارتباك بين الجنود الإسرائيليين، جرت محاولة إسعاف ميدانية أولية للجندي المصاب ثم حمله عبر نقالة يدوية إلى مروحية عسكرية حطت بالقرب من المكان.

وتبث فصائل المقاومة بغزة وفي مقدمتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد مصورة بشكل دوري توثق تفجير آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع.

وتتضمن لقطات القسام أيضا استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف مضادة للأفراد والتحصينات، إلى جانب كمائن محكمة وعمليات قنص.

بدورها، تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع بأنه "ضار وصعب"، في حين قدرت القناة الـ13 أن العملية البرية في شمال غزة التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستستمر عدة أسابيع أخرى.

والخميس الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية أعلنت حتى الآن مقتل 29 جنديا في معارك شمال غزة، مؤكدة أن 3 ألوية تابعة للفرقة 162 تقاتل في جباليا.