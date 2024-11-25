طائرة مساعدات قطرية تصل إلى مطار بيروت

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، تحمل مساعدات طبية وأدوية.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن تلك المساعدات مقدمة من صندوق قطر للتنمية ضمن الجسر الجوي، الذي تسيّره دولة قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين، جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها.

طائرة قطرية تصل بيروت تحمل مساعدات دعما للشعب اللبناني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/mhc8J8N5cP — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 25, 2024

وأوضحت الخارجية استقبال شحنة المساعدات في بيروت من السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير عام وزارة الصحة العامة اللبنانية بالإنابة فادي سنان، الذي عبّر عن شكر بلاده لقطر على دعمها المتواصل للبنان.

وكانت قطر أعلنت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إطلاق جسر مساعدات جوي من الدوحة إلى بيروت.

وجاء ذلك عقب لقاء ببيروت جمع وزيرة الدولة للتعاون الدولي السابقة بالخارجية القطرية لولوة الخاطر (وزيرة التعليم والتعليم العالي حاليا) برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بحضور سفير قطر في لبنان ووزيري الصحة والبيئة اللبنانيَين.

وأكدت الوزيرة الخاطر حينها على الحاجة إلى "وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار"، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين اللبنانيين.