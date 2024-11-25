ليبيا تضبط 300 مهاجر أثناء محاولتهم عبور الصحراء نحو البحر المتوسط

أعلنت قوة عسكرية ليبية متمركزة في طرابلس، اليوم الاثنين، عن ضبط أكثر من 300 مهاجر غير نظامي كانوا يحاولون عبور الصحراء الليبية للوصول إلى البحر المتوسط.

وأظهرت الصور التي نشرها اللواء 444 مجموعات من الرجال والنساء والأطفال جالسين على الأرض، محاطين بجنود. وأكدت القوة أنه ستتم إحالة هؤلاء المهاجرين إلى السلطات المختصة، دون تحديد توقيت العملية.

وأكد اللواء 444 صعوبة المهمة، حيث تنفَّذ الدوريات في ظروف قاسية وسط الصحراء لقطع طرق التهريب التي يستغلها تجار البشر. ويعد هذا الجهد جزءا من مكافحة شبكات التهريب التي تنقل المهاجرين عبر الصحراء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

اللواء 444 يضبط أكثر من 300 مهاجر غير قانوني وسط الصحراء، كانوا في طريقهم لعبورها باتجاه البحر، مؤكدا إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.#ليبيا #libya pic.twitter.com/XR6RBom0eQ — فواصل (@fawaselmedia) November 24, 2024

وصرح وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي في يوليو/تموز الماضي بأن البلاد تؤوي حوالي 2.5 مليون مهاجر غير نظامي. وتمثل ليبيا مصدرا رئيسيا للهجرة نحو أوروبا، حيث استقبلت إيطاليا وحدها 14 ألفا و755 مهاجرا عبر السواحل الليبية خلال النصف الأول من عام 2024.

وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الهاربين من الصراعات والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 760 ألف مهاجر من 44 جنسية داخل ليبيا حتى منتصف 2024.