غرق مركب سياحي يقل 45 شخصا في مصر

أكدت مصادر أمنية لرويترز العثور على 16 شخصا حتى الآن بعد غرق مركب سياحي كان يقل 45 شخصا بمنطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.

وكانت المحافظة قد أعلنت غرق المركب السياحي "سي ستوري"، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.

ونقل بيان عن المحافظ عمرو حنفي القول إنه تم العثور على بعض الناجين باستخدام طائرة هليكوبتر ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وإن أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.

وأوضح المحافظ أن طائرة بحث وإنقاذ تمكنت من نقل بعض الناجين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم تأمين باقي الناجين في الموقع إلى حين وصول الفرقاطة "الفاتح" التي تتحرك لنقلهم إلى بر الأمان.

وجاء في بيان منفصل للمحافظة: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة الخامسة والنصف صباحا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 وحتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة".

وتحدث البيان عن غرق المركب السياحي بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.