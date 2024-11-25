عدد سكان العراق يتخطى 45 مليون نسمة نصفهم نساء وثلثهم أطفال

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -اليوم الاثنين- إن النتائج الأولية للتعداد الوطني للسكان في العراق تظهر أن عدد السكان وصل إلى 45.4 مليون نسمة، وفقا لأحدث مسح لسكان البلاد.

وأنهى العراق الأسبوع الماضي تعدادا شاملا للسكان والمساكن على كامل أراضيه للمرة الأولى منذ 1987، بعدما حالت حروب وخلافات سياسية شهدها البلد المتعدد الإثنيات والطوائف دون ذلك.

وقال السوداني -في مؤتمر صحفي- إن عدد سكان البلاد "بلغ 45 مليونا، و407 آلاف، و895 نسمة، من ضمنهم أجانب ولاجئون".

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان "في سنّ العمل" الذين تتراوح أعمارهم بين "15 و64 سنة بلغت 60.2%"، مؤكدا "دخول العراق مرحلة الهبّة الديمغرافية".

ووفقا للأمم المتحدة، تعرّف "الهبة الديمغرافية" أو "النفاذ الديمغرافي" بطرق وأساليب عديدة تختلف في تعابيرها ومصطلحاتها، ولكنها تتفق كلها في المضمون الذي ملخصه "أنها المرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة في حجم السكان في سن العمل مقابل أدنى نسبة للسكان المعالين من الأطفال والمسنين".

وأشار السوداني إلى أن نسبة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عاما تبلغ 36.1%، في حين يبلغ "متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 أفراد".

وأكّد السوداني أن "هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات" التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

ويظهر توزيع السكان على أساس الجنس حاليا، وفقا للنتائج الأولية للتعداد الصادرة اليوم انقساما متساويا تقريبا، إذ يشكل الذكور 50.1% من السكان ويشكل الإناث 49.8%.

تعداد سابق

وكان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة، وفقا لآخر إحصاء أجري في البلاد منذ قرابة 40 سنة، وتحديدا عام 1987.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أجري عام 1997 المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وأعلن الإقليم من جهته -اليوم الاثنين- أن عدد سكانه تخطى 6.3 ملايين نسمة من بينهم الأجانب، حسب النتائج الأولية.

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات، بينها حرب طائفية بعد الغزو الأميركي عام 2003، وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 على أجزاء واسعة منه.

وكان البلد الغني بالنفط يترقّب نتائج هذا التعداد، لا سيّما لأسباب تتعلق بالميزانية والتمثيل البرلماني للسكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حاليا 2.3% وذلك "نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق"، حسبما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق في المؤتمر الصحفي.