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عاجل | وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي
25/11/2024-|آخر تحديث: 25/11/202409:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي
عاجل | التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص
عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في سوريا لإحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى حزب الله في لبنان
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة