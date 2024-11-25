عاجل | وكالة الأنباء السورية: دوي انفجارات في منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي

عاجل | التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير بريف حمص

عاجل | القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في سوريا لإحباط تهريب أسلحة وذخائر إلى حزب الله في لبنان

التفاصيل بعد قليل..