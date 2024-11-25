إصابات جراء قصف إسرائيلي على القصير بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الاثنين نقلا عن مصدر عسكري بإصابة مدنيَّين اثنين ووقوع خسائر مادية جراء "عدوان إسرائيلي" على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي، في حين قال إعلام إسرائيلي إن سلاح الجو قصف أهدافا في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن القصف خلّف أضرارا في جسور الجوبانية وعرجون والدف وبوابة النزارية بمنطقة القصير، في أعقاب سماع دوي انفجارات هناك.

وسائل إعلامية تابعة للنظام تقول إن قصفًا إسرائيليًا استهدف جسور "الجوبانية والدف والحضور ومطربة والحوش" عند الشريط الحدودي السوري – اللبناني بريف #حمص pic.twitter.com/lHhotqfgao — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) November 25, 2024

وفي حين نشرت منصات على مواقع التواصل مشاهد قالت إنها من العدوان الإسرائيلي على ريف حمص، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح الجو قصف أهدافا في سوريا لإحباط ما سمته "تهريب أسلحة وذخائر إلى حزب الله" في لبنان.

وقد خلّف قصف على حي المزة غرب دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة منتصف الشهر الماضي 15 قتيلا وإصابة 16 آخرين، بحسب وكالة سانا.

ويترافق ذلك مع الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إذ صعّدت تل أبيب من هجماتها على سوريا، بما في ذلك مناطق قريبة من الحدود مع لبنان، مستهدفة بشكل رئيسي ما تسميه "معاقل لحزب الله أو جماعات مرتبطة بإيران".