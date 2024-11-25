المرشد الإيراني: ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين إن صدار قرار الاعتقال لقادة إسرائيل لا يكفي بل يجب إصدار قرار إعدام، مؤكدا أن قصف البيوت والمستشفيات ليس انتصارا بل جرائم حرب.

كما قال خامنئي إن "العقيدة التعبوية موجودة في دول أخرى من ضمنها المقاومة وستتغلب على الكيان الصهيوني وأميركا"

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).