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عاجل| القسام: اشتبكنا مع قوة صهيونية من 10جنود في منزل قرب مسجد طيبة وسط بيت لاهيا وأوقعناهم بين قتيل وجريح

25/11/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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