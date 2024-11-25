شاهد.. سرايا القدس تشتبك مع قوات الاحتلال وتفجر آلياته بالضفة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد من تفجير مقاتليها في الضفة الغربية المحتلة آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت مشاهد السرايا تفجير آليات وجرافات عسكرية بعبوات ناسفة واشتباكات نارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال المختلفة.

وأظهرت المشاهد تفجير آلية عسكرية إسرائيلية وإطلاق النار عليها ببلدة طمون في مدينة طوباس (شمالي الضفة)، وتفجير جرافة عسكرية واشتعال النيران فيها بمخيم بلاطة بمدينة نابلس (شمالي الضفة).

وتضمنت اللقطات استهداف السرايا ما قالت إنها "التجهيزات العسكرية" بمستوطنة قنير بمخيم جنين (شمالي الضفة).

وختمت السرايا المشاهد باستهداف نقطة حراسة تتبع مستوطنة "رام اون" بسهل مرج بن عامر بوابل من الرصاص.

وتبث سرايا القدس في الضفة الغربية بين الفترة والأخرى مشاهد توثق عملياتها ضد جيش الاحتلال وآلياته في مدن الضفة ومخيماتها.

وأطلقت إسرائيل في أواخر أغسطس/آب الماضي عملية عسكرية في مناطق شمال الضفة الغربية وتحديدا في مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها، وصفت بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.

وسمت إسرائيل عمليتها العسكرية في شمال الضفة بـ"مخيمات صيفية"، في حين أطلقت عليها سرايا القدس اسم "رعب المخيمات".