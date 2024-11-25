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تحطم طائرة شحن قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا

Lithuanian rescuers work next to the wreckage of a cargo plane following its crash near the Vilnius International Airport in Vilnius on November 25, 2024. (Photo by Petras MALUKAS / AFP) (Photo by PETRAS MALUKAS/AFP via Getty Images)
فرق الإنقاذ الليتوانية في موقع تحطم طائرة الشحن قرب مطار فيلنيوس (الفرنسية)
25/11/2024

تحطمت فجر اليوم الاثنين طائرة شحن قادمة من ألمانيا قرب مطار عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة الليتوانية إن الطائرة التابعة لشركة خدمات الطرود الألمانية "دي إتش إل" كانت قادمة من مدينة لايبزيغ في ألمانيا سقطت على مبنى سكني بينما كانت تستعد للهبوط في المطار.

وأضافت أنه كان على متنها طاقم من 4 أشخاص، وقد تم العثور في موقع الحادث على قتيل، في تعاملت طواقم الإسعاف مع 3 مصابين.

كما قالت الشرطة إنه تم إجلاء 12 شخصا من مبنى مؤلف من طابقين تحطمت الطائرة فوقه مما أدى لاشتعال النيران فيه.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليتوانية عن متحدثة باسم خدمة الإنقاذ قولها إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء الحادث وأصيب 3 آخرون، مضيفة أن العديد من فرق الطوارئ توجهت للموقع.

وبحسب بعض المواقع الروسية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737.

في السياق، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إن تحطم طائرة الشحن قد يكون لأسباب فنية، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام ليتوانية صورا ومقاطع فيديو لتحطم الطائرة وتوجه فرق كبيرة من الإطفاء والإنقاذ والشرطة لمكان الحادث.

كما شهدت المنطقة انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف، إضافة إلى تطويق وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية القريبة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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