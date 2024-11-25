تحطم طائرة شحن قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا

تحطمت فجر اليوم الاثنين طائرة شحن قادمة من ألمانيا قرب مطار عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة الليتوانية إن الطائرة التابعة لشركة خدمات الطرود الألمانية "دي إتش إل" كانت قادمة من مدينة لايبزيغ في ألمانيا سقطت على مبنى سكني بينما كانت تستعد للهبوط في المطار.

وأضافت أنه كان على متنها طاقم من 4 أشخاص، وقد تم العثور في موقع الحادث على قتيل، في تعاملت طواقم الإسعاف مع 3 مصابين.

كما قالت الشرطة إنه تم إجلاء 12 شخصا من مبنى مؤلف من طابقين تحطمت الطائرة فوقه مما أدى لاشتعال النيران فيه.

🇱🇹 Boeing 737 has crashed in Vinicius, Lithuania outside the airport after flying from Leipzig, Germany. The plane belonged to DHL. It crashed into a two story building and caught fire. One of the pilots is reported passed, the rest are uninjured. The cause is being investigated. pic.twitter.com/2vZNQ1kJfh — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) November 25, 2024

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الليتوانية عن متحدثة باسم خدمة الإنقاذ قولها إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء الحادث وأصيب 3 آخرون، مضيفة أن العديد من فرق الطوارئ توجهت للموقع.

وبحسب بعض المواقع الروسية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737.

في السياق، قال رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إن تحطم طائرة الشحن قد يكون لأسباب فنية، مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وأظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام ليتوانية صورا ومقاطع فيديو لتحطم الطائرة وتوجه فرق كبيرة من الإطفاء والإنقاذ والشرطة لمكان الحادث.

كما شهدت المنطقة انتشارا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف، إضافة إلى تطويق وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية القريبة.