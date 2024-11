تحطم طائرة شحن قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا

تحطمت فجر اليوم الاثنين طائرة شحن قادمة من ألمانيا قرب مطار عاصمة ليتوانيا، فيلنيوس، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وقالت الشرطة الليتوانية إن الطائرة التابعة لشركة خدمات الطرود الألمانية "دي إتش إل" كانت قادمة من مدينة لايبزيغ في ألمانيا سقطت على مبنى سكني بينما كانت تستعد للهبوط في المطار.

وأضافت أنه كان على متنها طاقم من 4 أشخاص، وقد تم العثور في موقع الحادث على قتيل، في تعاملت طواقم الإسعاف مع 3 مصابين.

كما قالت الشرطة إنه تم إجلاء 12 شخصا من مبنى مؤلف من طابقين تحطمت الطائرة فوقه مما أدى لاشتعال النيران فيه.

🇱🇹 Boeing 737 has crashed in Vinicius, Lithuania outside the airport after flying from Leipzig, Germany. The plane belonged to DHL. It crashed into a two story building and caught fire. One of the pilots is reported passed, the rest are uninjured. The cause is being investigated. pic.twitter.com/2vZNQ1kJfh

— SputnikSpreader (@VasBroughtToX) November 25, 2024