أردوغان: الدائرة تضيق على نتنياهو وعصابته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الدائرة تضيق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"عصابته".

جاء ذلك في خطاب لأردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تعمل من أجل فلسطين وغزة ولبنان، "أكثر بكثير مما يُرى وينعكس على الإعلام"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضح قائلا "سنقف مع إخوتنا في فلسطين بكل إمكاناتنا وقوتنا حتى تتوقف الإبادة الجماعية وتنال غزة وفلسطين الحرية". وأضاف "بإذن الله سينال الشعب الفلسطيني بعد هذه الأيام العصيبة السلام والاستقرار، وسيهزم الظالمون وسيكون النصر للقضية الفلسطينية".

وفي الأسبوع الماضي، أكد أردوغان أن تركيا رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) في أذربيجان.

وقال أردوغان للصحفيين في قمة مجموعة الـ20 في البرازيل "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب. اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى".

يذكر أن الرئيس التركي كرر مرارا اتهاماته لإسرائيل بـ"ممارسة إرهاب دولة"، مؤكدا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين.

كما سبق أن اتهم نتنياهو بأنه لا يختلف عن الزعيم الألماني أدولف هتلر، مقارنا بين الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود، وهو ما أثار "حرب تصريحات" بين الجانبين التركي والإسرائيلي.