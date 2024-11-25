الإمارات تكشف هوية المشتبه بهم بقتل الحاخام كوغان

كشفت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الاثنين أن الرجال الثلاثة المشتبه بأنهم قتلوا الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي زفي كوغان هم من أوزبكستان.

وقالت وزارة الداخلية إن "الجناة الثلاثة يحملون الجنسية الأوزبكية وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاما) ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاما) عزيزبيك كاملوفيتش (33 عاما)".

وأضافت أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الثلاثة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت أمس الأحد عن تمكنها "في وقت قياسي من القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى زفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى الإمارات".

كما أعلنت إسرائيل في وقت سابق من أمس عن العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن "الجناة لم يتصرفوا بناءً على أوامر من إيران، رغم أن أسلوب التنفيذ مشابه لطريقة عمل طهران مع من وصفتها بشبكات مرتزقة في هجمات سابقة".

وقد نفت السفارة الإيرانية في الإمارات بشدة أي تورط لطهران في الحادثة.

وزفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات، ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، كان كوغان (28 عاما) يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.