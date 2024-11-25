إسرائيل تستولي على 52 ألف دونم بالضفة منذ بدء حرب غزة

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس الأحد أن سلطات الاحتلال استولت على ما يزيد على 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال استولت على 52 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية منذ بداية الحرب.

وأشار إلى استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في التجمعات السكانية البدوية، وتوسيع نطاق الحواجز العسكرية وإقامة بوابات حديدية في مختلف مناطق الضفة.

ووفق هيئة الجدار والاستيطان، هدم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.

وفي السياق، أفادت محافظة القدس -عبر منصة إكس- بأن 62 ألفا و697 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات تلمودية ورقصات واستفزازية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب.

وأكدت استشهاد 80 فلسطينيا وإصابة 279 بالرصاص الحي والمطاطي واعتقال 1971 شخصا، فضلا عن هدم 389 منزلا ومنشأة تجارية وزراعية في الفترة ذاتها.

يذكر أن اتفاقية أوسلو صنفت أراضي الضفة 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60% من مساحة الضفة.

وبموازاة عدوانه على قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450 آخرين.