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مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بقصف قوات النظام لريف إدلب

قتلت طفلة، وأصيب شقيقاها (طفلة وشاب) بجروح، إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف منزلاً سكنياً يقطنه مهجرون على أطراف مدينة بنش شرقي #إدلب، - الدفاع المدني السوري
الدفاع المدني السوري ينقل مصابا بقصف قوات النظام مدينة بنش في إدلب (وسائل التواصل)
24/11/2024

قُتلت طفلة وأصيب 6 مدنيين بجروح مساء أمس السبت في مدينتي بنش وأريحا بريف إدلب شمالي سوريا جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف أحياء سكنية، وفق الدفاع المدني السوري.

وقال الدفاع المدني السوري -المعروف بالخوذ البيضاء- عبر منصة إكس إن قوات النظام السوري استهدفت أطراف مدينة بنش شرقي إدلب بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، مما أدى إلى مقتل الطفلة وإصابة شقيقيها.

وأضاف أن 5 آخرين -بينهم 4 أطفال- أصيبوا من جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

وتقع إدلب ضمن المنطقة المحددة في اتفاق مناطق خفض التصعيد التي أبرمتها تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانا عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي الخامس من مايو/أيار 2020، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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