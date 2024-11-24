مشاهد توثق استهداف حزب الله مستوطنة "معالوت ترشيحا"

بث حزب الله اللبناني مقطع فيديو تضمّن مشاهد قال إنها لاستهداف مستوطنة "معالوت ترشيحا" في شمال إسرائيل بصواريخ من طراز "ملاك 2".

وأظهرت المشاهد صورا جوية لمستوطنة "معالوت ترشيحا"، ثم ظهر أحد المقاتلين وهو يستعد لإطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنة الإسرائيلية، ويسمي بالله -عز وجل- ويدعو على الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يضغط على زر إطلاق الصواريخ.

ووثقت المشاهد لحظات إطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه الهدف الإسرائيلي.

كما تضمّن مقطع الفيديو -الذي بثه حزب الله وعرضته قناة الجزيرة- لقطات التقطتها كاميرا مستوطنين إسرائيليين وتظهر فيها المنطقة التي سقطت فيها الصواريخ، ورجال إطفاء يحاولون إخماد النيران المشتعلة، بالإضافة إلى إسرائيليين آخرين وهم في حالة ذهول وهلع.

يذكر أن حزب الله يواصل عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية وضد مستوطنات، وذلك ردا على الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا واسعا على لبنان، مستهدفا البنايات السكنية والمدنيين.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الأحد إصابة 11 إسرائيليا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا شرق تل أبيب وكفار بلوم بالجليل الأعلى إثر هجمات صاروخية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.