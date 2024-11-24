مسيّرات مجهولة تحلق فوق قواعد عسكرية في بريطانيا

أكد سلاح الجو الأميركي اليوم الأحد رصد عدد من المسيّرات المجهولة فوق 3 قواعد جوية في بريطانيا خلال الأيام الماضية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن الحوادث وقعت خلال الفترة بين 20 و22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إذ رُصدت مسيّرات صغيرة فوق قواعد "لاكينهيث" و"ميلدنهول" في سافولك، و"فيلتويل" في نورفولك التي تتبع سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقال سلاح الجو الأميركي الذي يستخدم هذه القواعد إنه "من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت المسيّرات تمثل تهديدا معاديا أم لا"، دون أن يعرف حتى الآن مصدرها.

كما رفض التعليق على ما إذا كانت قد تم استخدام آليات دفاعية، لكنه أشار إلى أنه يحتفظ "بحق حماية" المنشآت.

وأشار المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا إلى أن المسيّرات تفاوتت في العدد والحجم والشكل.

يشار إلى أن الجناح العسكري الأميركي في قاعدة "لاكينهيث" يعد الجناح الأميركي الأكبر في أوروبا.

كذلك يذكر أن مسيّرات مجهولة قامت بجولات استطلاعية في النرويج فوق مصنع كونغسبيرغ لإنتاج الصواريخ المضادة للسفن في أغسطس/آب الماضي.