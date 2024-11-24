الاحتلال يعلن إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 11 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 منهم في قطاع غزة و5 في معارك بجنوب لبنان، من دون أن يعلن عن قتلى جدد في صفوفه جراء المعارك المحتدمة خلال اليوم على جبهتي غزة ولبنان.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت -الأربعاء الماضي- بارتفاع عدد القتلى من العسكريين الإسرائيليين إلى 800 منذ بدء الحرب، التي بدأت على قطاع غزة قبل أكثر من عام، ثم امتدت إلى لبنان.

وقالت الصحيفة إن من بين العسكريين الإسرائيلي القتلى 23 لقوا مصرعهم في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و62 قتلوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب يديعوت أحرونوت، فإن بين العسكريين القتلى 272 من جنود الاحتياط و143 في الخدمة الدائمة النظامية.

كما أن بين هؤلاء 28 جنديا وضابطا قتلوا خلال العملية البرية الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جباليا ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل لم تواجه مثل هذا العدد الكبير من القتلى منذ أكثر من 51 عاما، وتحديدا منذ حرب 1973 التي يطلق عليها اليهود حرب "يوم الغفران".

شهر أكتوبر الأكثر دموية

وكان أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد شهد خسائر بشرية كبيرة في صفوف الإسرائيليين، إذ سجل مقتل 88 شخصا بين مدني وعسكري، في حصيلة غير مسبوقة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى).

ووصف ذلك الشهر موقع يديعوت أحرونوت بأنه كان الشهر الأكثر دموية، من حيث عدد القتلى الإسرائيليين منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وتنوعت أسباب ومواقع سقوط القتلى الإسرائيليين موزعة بين جبهات متعددة، شملت لبنان وقطاع غزة والمدن الإسرائيلية، في تصعيد عسكري ملحوظ على الجبهات كافة.

وإليكم تفاصيل تلك الخسائر البشرية:

الجبهة الشمالية (لبنان):

37 جنديا قتلوا في معارك جنوب لبنان والحدود الشمالية.

13 شخصا (منهم إسرائيليون وعمال أجانب ومواطنون عرب) قضوا بسبب الصواريخ.

4 جنود من لواء غولاني قتلوا في استهداف معسكر تدريب جنوب حيفا.

جبهة غزة:

20 جنديا قتلوا خلال المعارك.

أسير إسرائيلي واحد أعلنت المقاومة الفلسطينية مقتله.

العمليات داخل المدن الإسرائيلية:

9 إسرائيليين قتلوا في عمليات متفرقة.

7 منهم سقطوا في عملية إطلاق نار في مدينة يافا

الجبهة الشرقية: