حزب الله ينشر فيديو يوثق قصف تل أبيب بصواريخ ومسيّرات

بث الإعلام الحربي لحزب الله، مساء الأحد، مشاهد قال إنها توثق قصف قواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وسط إسرائيل، التي تعرضت لقصف صاروخي غير مسبوق.

وأوضح الحزب في الفيديو أن قصف القواعد الإسرائيلية تم بطائرات مسيّرة وصواريخ من نوع "فادي 6″ و"قادر 2".

وأظهرت اللقطات لحظة إطلاق مسيّرات وصواريخ بعيدة المدى صباحا صوب تل أبيب.

وتضمنت المشاهد أيضا استعداد مقاتلي حزب الله لقصف قاعدة غليلوت بضواحي تل أبيب، والتي توصف بأنها "ذراع إسرائيل الاستخباراتية"، وذلك بصواريخ "قادر 2".

وختم الحزب المشاهد بلقطات وثقتها كاميرا المستوطنين، تظهر حجم الدمار والقلق الكبيرين من جراء القصف الصاروخي من لبنان.

وكان حزب الله قال الأحد، إنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من المسيّرات هدفا عسكريا في تل أبيب، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف قاعدتي غليلوت وبلماخيم في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية، إضافة إلى هجوم بمسيّرات انقضاضية استهدف قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كيلومترا عن الحدود.

بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة في إسرائيل بعد إطلاق 340 صاروخا من لبنان منذ صباح اليوم.