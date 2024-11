ترودو يندد باحتجاجات خلال اجتماعات الناتو في مونتريال

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس السبت بما وصفها "أعمال عنف ومعاداة للسامية" التي قام بها محتجون مناهضون لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومؤيدون لفلسطين وسط مدينة مونتريال أول أمس الجمعة، وذلك في وقت يحضر فيه مندوبو الحلف اجتماعات سنوية.

وقال ترودو في منشور على منصة إكس "ما رأيناه في شوارع مونتريال كان مروعا. يجب التنديد بالأفعال المعادية للسامية والترهيب والعنف أينما رأيناها"، في حين يجتمع نحو 300 مندوب من الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة معه في مونتريال من 22 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت وسائل إعلام كندية أن المحتجين أحرقوا دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأشعلوا قنابل دخان.

Huge anti-Israel, anti NATO protests in Canada overnight, as 1000’s hit the streets of Montreal to say no to genocide & no to nuclear war. An effigy of Netanyahu goes up in flames & Zionist corporations attacked. This is how we do it. This is resistance.pic.twitter.com/F1Aq7DxDvY

— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) November 23, 2024