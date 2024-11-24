ترامب ينتهي من تشكيل إدارته باختيار وزيرة لتولي حقيبة الزراعة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ترشيح بروك رولينز وزيرة للزراعة، وتشغل بذلك المنصب الأخير المتبقي لاستكمال تشكيلة إدارته.

ورولينز محامية شغلت منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس "معهد سياسة أميركا أولا" عام 2021 مع شخصيتين أخريين مقربتين من ترامب هما لاري كودلو وليندا مكمان التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.

وقال ترامب في بيان إن "التزام بروك تجاه المزارعين الأميركيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له"، وأضاف "ستكون مهمتها حماية مزارعينا، العمود الفقري لبلدنا".

وإذا تمت الموافقة على ترشيح رولينز من طرف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ستخلف توم فيلساك وزير الزراعة الذي عينه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وستقود وزارة يعمل بها 100 ألف موظف ولها مكاتب في كل مقاطعة في البلاد.

وتتضمن تخصصات الوزارة برامج الزراعة والتغذية والغابات وإقراض الأسر والمزارعين وسلامة الغذاء والتنمية الريفية والبحوث الزراعية والتجارة، وبلغت ميزانيتها 437.2 مليار دولار في عام 2024.

وكان يُنظر إلى وزيرة الزراعة الجديدة على أنها مرشحة محتملة لتتبوأ منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض قبل أن يعهد ترامب بهذا المنصب في نهاية المطاف إلى سوزي وايلز.

وبهذا التعيين الجديد، ومع سلسلة التعيينات المعلنة مساء الجمعة، يكون ترامب قد أكمل اختيار الشخصيات في حكومته وسيكون قادرا الآن على التركيز على المناصب الرئيسية في الإدارة الفدرالية.