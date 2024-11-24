أكثر من 62 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ 7 أكتوبر 2023

قالت محافظة القدس اليوم الأحد إن أكثر من 62 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت المحافظة في معطيات نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك أن 62 ألفا و697 مستوطنا متطرفا اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات ورقصات تلمودية واستفزازية، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء 198 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم "بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت معطيات المحافظة إلى استشهاد 80 فلسطينيا وإصابة 279 بالرصاص الحي والمطاطي وتسجيل 1971 اعتقالا خلال الفترة نفسها.

وتابعت أن محاكم الاحتلال أصدرت 107 قرارات بالحبس المنزلي، في حين نفذت قواته 389 عملية هدم استهدفت منازل ومنشآت تجارية وزراعية.

الحكم على الفتى محمد ياسر درويش من #العيسوية بالسجن الفعلي 7 أشهر وغرامة مالية 3000 شيكل، علمًا أن درويش يخضع للحبس منزلي منذ 5 أشهر #القدس pic.twitter.com/DPlkXZKy3s — مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) November 21, 2024

وفي غضون ذلك، أشارت المحافظة إلى اقتحام قوات الاحتلال وطواقم جباية الضرائب أحياء عدة في مدينة القدس وفرض مخالفات على المواطنين "في إطار سياسة التضييق المستمرة على المقدسيين".

وأشارت إلى تسليم الشاب محمد ياسر درويش من بلدة العيساوية نفسه إلى سلطات الاحتلال "لقضاء حكم بالسجن 7 أشهر"، مشيرا إلى أن درويش كان يخضع للحبس المنزلي منذ 5 أشهر قبيل تسليم نفسه.

وعلى صعيد عمليات الهدم، أشار تقرير المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر هدم لمنازل تعود إلى عائلة أبو شافع في حي البستان ببلدة سلوان خلال 14 يوما.