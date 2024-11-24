الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزة "AIB" عن تغطيتها للحرب على غزة

فازت قناة الجزيرة الإنجليزية بجائزة الجمعية الدولية للبث (AIB) في فئة "التغطيات الإخبارية المتواصلة" عن تغطيتها للإبادة والحرب الجارية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.

وأعلن عن فوز القناة بالجائزة خلال الحفل السنوي العشرين للجمعية الدولية للبث، الذي أقيم الجمعة في لندن، حيث تقدمت القناة على مؤسسات إعلامية كبيرة مثل سي إن إن، وبي بي سي، وآي تي في.

واطلعت لجنة تحكيم الجائزة على مقطع مدته ساعة يبرز أهم المقاطع من تغطية القناة ومراسليها للحرب الإسرائيلية على غزة والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام في القطاع.

وقال مدير قناة الجزيرة الإنجليزية بالوكالة، عيسى علي: "هذه الجائزة تؤكد مجددا التزامنا بتقديم عمل صحفي متميز، مع التركيز على القصص الإنسانية، وأنا فخور بما يقوم به فريق القناة من عمل دؤوب لكشف الحقيقة وتغطية الحدث، خاصة الزملاء في غزة الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة".

نبض الناس

وتقدم قناة الجزيرة الإنجليزية منذ انطلاقتها تغطيات إخبارية من أنحاء العالم، تركز على المواضيع والقصص التي تمس حياة الناس ويومياتهم، وتعد القناة الإنجليزية الدولية الوحيدة التي ما زالت تعمل في غزة، رغم إغلاق مكاتب الشبكة في القدس ورام الله.

من جهته، قال مدير الأخبار بقناة الجزيرة الإنجليزية، صلاح نجم: "صحفيونا ملتزمون بنقل صورة ما يجري في غزة بكل مهنية وموضوعية، ويسلطون الضوء على معاناة الفلسطينيين هناك، وأشيد بعمل أعضاء فريقنا الميداني الرائع الذين يخاطرون بحياتهم يوميا، وللأسف، دفع عدد منهم الثمن غاليا في سبيل نقل الحقيقة".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واصلت الجزيرة الإنجليزية نقل أخبار الحرب على غزة، ويوميات النزوح والقصف المستمر الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وتابع مراسلوها نقل الحدث رغم تعرضهم وعائلاتهم للاستهداف المباشر.