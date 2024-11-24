إسرائيل تعلن العثور على جثة الحاخام المختفي في الإمارات

أعلنت إسرائيل رسميا، اليوم الأحد، العثور على جثة الحاخام تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والخارجية الإسرائيلية في بيان مشترك: "عثرت سلطات المخابرات والأمن في دولة الإمارات على جثة تسفي كوغان المفقود منذ يوم الخميس".

ووصف البيان مقتل كوغان "بالعمل الإرهابي الشنيع المعادي للسامية"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها "حتى تتحقق العدالة بحق المجرمين المسؤولين عن مقتله".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإماراتية على الإعلان الإسرائيلي عن مقتل الحاخام.

وتسفي كوغان هو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات ويحمل الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، كان كوغان (28 عاما) يقيم في الإمارات بشكل رسمي بصفته مساعدا للحاخام اليهودي الأكبر في أبو ظبي.

وتعد "حباد" إحدى المنظمات المتطرفة، التي لا تؤمن بحق وجود الفلسطينيين وتدعو لطردهم من فلسطين المحتلة، وتعارض أي اتفاق يمكن أن يمنحهم جزءا من الأراضي.