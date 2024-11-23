غارات إسرائيلية مكثفة على وسط بيروت والضاحية

هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم السبت، إثر عدوان إسرائيلي مكثف بالصواريخ دمر مبنى سكنيا مكونا من 8 طوابق، مما أدى إلى سقوط عدد كبير بين قتلى ومصابين، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وقالت الوكالة "إن بيروت استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر طيران العدو الإسرائيلي بـ5 صواريخ مبنى سكنيا، مؤلفا من 8 طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، وسط العاصمة ، كما أدى العدوان إلى تضرر عدد كبير من المباني المحيطة".

وبينما ذكرت الوكالة أن فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون في البسطة، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 23 في الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة.

وذكر شهود عيان أن عددا من الانفجارات القوية هزت بيروت في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم السبت (الثانية بتوقيت غرينتش). وقال مصدران أمنيان إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت في الهجوم، وأعقب ذلك سماع أبواق سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الانفجار.

وأظهر مقطع بثته قناة الجديد اللبنانية مبنى واحدا على الأقل منهارا وعددا من المباني الأخرى تعرضت لأضرار جسيمة.

وهذا هو رابع هجوم جوي إسرائيلي خلال أيام يستهدف منطقة وسط بيروت. وأسفر هجوم جوي إسرائيلي الأحد الماضي على حي رأس النبع عن مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله.

سلسلة غارات

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي المعادي شن 4 غارات الليلة الماضية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت الغبيري والشياح وبئر العبد واستهدفت مباني سكنية ودمرتها.

وضربت إحدى الغارات مولدات كهربائية في شارع المصبغة في الشياح، مما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة. وناشد الأهالي الدفاع المدني إخماد النيران المشتعلة بعد احتراق خزانات المازوت .

أوامر إخلاء

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق في لبنان، ونفذ موجة جديدة من الغارات بعد يوم شهد سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حين أصيب إسرائيليون جراء تدافع أمام ملاجئ كبرى مدن شمال إسرائيل.

وقال الجيش إنه أمر بإخلاء قرى الطيبة وعدشيت القصير ودير سريان جنوب لبنان، ومنطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور، ومنطقة الحدث وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمهيدا لقصفها.

ولاحقا بعد التحذيرات، قال مراسل الجزيرة إن غارات استهدفت بلدة الناقورة في قضاء صور وبلدة القطراني في قضاء جزين جنوبي لبنان، وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أيضا بلدتي الناقورة والشعيتية في المنطقة ذاتها.

وذكر المراسل أن غارة ضربت محيط بلدة أرنون في منطقة النبطية، كما استهدفت غارتان أخريان منطقتي الحدث والشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبينما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا والكريوت، أكد الجيش الإسرائيلي أنه رصد 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا تم اعتراض بعضها.

و صباح أمس الجمعة، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة محدثة لقتلى الغارات الإسرائيلية وجرحاها أمس الخميس على مناطق متفرقة في لبنان.

وأكدت الوزارة مقتل 40 شخصا وإصابة 52 في سلسلة غارات على 10 قرى مختلفة في قضاء بعلبك شرقي لبنان، وأضافت أن 12 قتيلا و50 جريحا سقطوا في سلسلة غارات أخرى شملت أنحاء عدة في جنوب لبنان.

وجاءت الغارات -التي كانت قد توقفت منذ فجر الثلاثاء- على معاقل حزب الله، وذلك بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل، في إطار وساطة يقودها من أجل التوصل إلى وقف للنار.