موقع إسرائيلي: نتنياهو يرصد تصرفات غالانت لإعلانه "منشقا" عن الليكود

نقل موقع "والا الإخباري" الإسرائيلي -اليوم السبت- عن مصادر داخل حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو أن "الحزب ورئيس الوزراء نفسه" يرصدان تصرفات وزير الدفاع المقال يوآف غالانت، حتى يمكنهما إعلان أنه "منشق عن الحزب".

وذكرت المصادر أنه منذ الإعلان عن إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع، فإن الليكود يراقب نشاطه وتصرفاته داخل الكنيست، خاصة تصريحاته المناهضة لحكومة نتنياهو.

وعزت المصادر الهدف من وراء هذا الأمر إلى محاولة جمع أدلة تثبت أن غالانت يتصرف بشكل مستقل، تمهيدا لإعلان انشقاقه من الائتلاف، مما يعني معاقبة غالانت بعدم ترشيحه للانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أن نتنياهو يريد إجبار غالانت على تقديم استقالته من الكنيست، حتى لا يصِّوت ضده مستقبلا.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن نتنياهو إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع، وتعيين يسرائيل كاتس بدلا منه، بحجة خلافات كثيرة بينهما في ما يتعلق بالحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأوضح نتنياهو أن هناك أزمة ثقة، نشأت بمرور الوقت بينه وبين غالانت، لم تسمح لهما بإدارة طبيعية للحرب على قطاع غزة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة.