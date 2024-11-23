مشاهد توثق استهداف حزب الله قاعدة شراغا الإسرائيلية بصواريخ ومسيّرات

بث حزب الله اللبناني اليوم السبت مقطع فيديو تضمّن مشاهد قال إنها لاستهداف مقاتليه قاعدة شراغا التابعة للجيش الإسرائيلي بين مدينتي نهاريا وعكا شمال فلسطين المحتلة بصواريخ ومسيّرات.

وأظهرت الفيديو -الذي يعود إلى أمس الجمعة- مشاهد لإعداد قاذفات الصواريخ وإطلاقها، وكذلك إطلاق مقاتلي حزب الله مسيّرات.

وعرض الحزب في مقطع الفيديو مشاهد التقطتها كاميرا مستوطنين إسرائيليين تظهر إحدى المسيّرات في سماء الأراضي المحتلة وجانبا من الأضرار التي خلفها الاستهداف.

وكذلك أظهر تصوير حزب الله بلوغ إحدى المسيّرات هدفها وإصابته واشتعال النيران في مكان الإصابة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حزب الله قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية، وأنه قصف للمرة الثانية مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية.

ويبث الحزب من حين إلى آخر مشاهد توثق عملياته ورشقاته الصاروخية ضد أهداف داخل إسرائيل.