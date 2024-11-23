سلسلة غارات إسرائيلية على منطقة البسطا وسط بيروت

شنت إسرائيل غارات على منطقة البسطا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت مبكر اليوم السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 4 صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل حملتها العسكرية المكثفة على حزب الله.

واستهدف الهجوم حي البسطا في بيروت. وذكر شهود لرويترز أن دوي انفجار عنيف واحد على الأقل سُمع في بيروت.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله بدأت عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت.

ونفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأ غزوا بريا في جنوبه ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.