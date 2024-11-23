ليبراسيون تخص "نتنياهو المطلوب" بكامل صفحة غلافها

في عددها الصادر أمس الجمعة، نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية على صفحة غلافها صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عنوان بالخط العريض "نتنياهو مطلوب".

وعلى كامل صفحتها الأولى، اختارت الصحيفة صورة ملتقطة من الخلف لنتنياهو ممهورة بالعبارة الشهيرة للافتات المجرمين الفارين من العدالة "مطلوب"(WANTED)، وبدا فيها جنبات وجهه مظللة بالسواد.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.